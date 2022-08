Bon plan : un PC portable pour joueur, un écran PC incurvé, un casque, une souris et un clavier gamer

Commençons ce premier top de la semaine avec le PC portable gamer ASUS TUF Dash F15.

Ce dernier est doté d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. De plus, il intègre le processeur Intel Core i5 11300H avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Pour profiter au mieux de vos jeux préférés, le PC portable est équipé du processeur graphique GeForce RTX 3060. Pour finir, nous notons la présence de trois ports USB, d’une prise Ethernet, d’un port HDMI et d’un port Thunderbolt 4.

Sur le site de Cdiscount, le PC portable gamer ASUS TUF Dash F15 est au prix de 900 € au lieu de 1400 € avec la livraison gratuite.



Passons à l’écran PC incurvé Dell S3422DW qui voit son prix chuter de 25 % sur Amazon.

Il est doté d’une dalle incurvée de 34" avec une définition de 3440 x 1440 pixels. Il profite de la technologie AMD FreeSync qui offre une fluidité avec un taux d’actualisation maximal de 100 Hz. La courbure est de 1800R avec un format d’image 21:9 UltraWide. Notons aussi la présence de deux haut-parleurs 5 W intégrés.

Sur Amazon, l’écran PC incurvé Dell S3422DW est à 350 € au lieu de 469 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Turtle Beach Stealth 700 qui est également à prix réduit sur Amazon.

Il est équipé d’écouteurs Nanoclear de 50 mm qui offrent un son précis et cristallin. Ils sont entourés de coussinets à mémoire de forme dotés de microcapsules de gel rafraichissantes Aerofit. Le casque est de type sans fil avec une autonomie de 20 heures sans interruption. Pour finir, il est compatible avec les dernières consoles dont la PS5.

Le casque Turtle Beach Stealth 700 est au prix de 80 € au lieu de 150 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons à la souris pour gamer Logitech G502 Hero qui bénéficie d’une énorme réduction sur Amazon.

Elle est équipée d’un capteur optique HERO 25K qui profite d’une sensibilité maximale de 25 000 DPI. Elle est dotée également de 11 boutons qui sont totalement programmables. De plus, elle bénéficie d’un rétroéclairage RVB modifiable. Les boutons offrent une durée de vie de 50 millions de clics.

La souris est accompagnée de 5 petites masses de 3,6 g chacunes qui permettent d’augmenter ou de réduire son poids initial. La souris affiche un profil de droitier.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero est au prix de 39 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top avec le clavier Corsair K70 MK.2 qui profite de 40 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de switches Cherry MX Silent qui sont résistants et silencieux. Ils sont dotés de rétroéclairage RGB paramétrable via le logiciel iCUE. Le clavier est doté d’une structure en aluminium anodisé. Nous notons aussi la présence de raccourcis multimédia pour contrôler le son sans avoir besoin de quitter votre écran.

Sur Rueducommerce, le clavier Corsair K70 MK.2 est au prix de 120 € au lieu de 200 €.



D’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Acer qui lance ses offres de rentrée avec jusqu’à 50 % de remise ou encore l’offre Smart TV qui est de retour à un prix exceptionnel chez Bouygues Telecom avec une TV Samsung 4K 108cm à 29€ !