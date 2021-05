Asus propose le Zenfone 8 en format compact et Flip

Asus renouvelle sa gamme de smartphones Zenfone avec une série Zenfone 8 composée d'un modèle compact et d'un modèle qui conserve le module Flip Camera à trois capteurs photo.

Asus a fait les présentations avec sa nouvelle génération de smartphones de la série Zenfone 8. Elle est composée du Zenfone 8 dans un format compact de 5,9 pouces pour être plus facile à utiliser à une main et du Zenfone 8 Flip de 6,67 pouces qui conserve le module Flip Camera motorisé et rotatif avec trois objectifs.

Le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip sont tous les deux équipés de la plateforme mobile Snapdragon 888 de Qualcomm avec 5G. Le SoC est associé à jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Premier smartphone certifié IP68 de la marque, le Zenfone 8 affiche sur un écran AMOLED d'une définition de 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que c'est un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le Zenfone 8 Flip. Les capteurs d'empreintes digitales sont sous l'écran.

Dans son format de 148 x 68,5 x 8,9 mm pour un poids de 169 g, le Zenfone 8 embarque une batterie de 4000 mAh, alors qu'elle est de 5000 mAh pour le Zenfone 8 Flip (165,04 x 77,28 x 9,6 mm ; 230 g). Elle est compatible avec la charge rapide à 30 watts, mais il n'y a pas le support de la charge sans fil.

Avec ou sans Flip Camera

En matière d'optique, le Zenfone 8 dispose à l'avant - logé dans un poinçon en haut à gauche de l'écran - d'un capteur photo Sony IMX663 de 12 mégapixels, un double capteur photo à l'arrière avec objectif principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (1/1,7", ouverture f/1,8) et ultra grand angle Sony IMX363 de 12 mégapixels (f/2,2).

Pour le Zenfone 8 Flip, il s'agit donc du module rabattable motorisé Flip Camera à triple objectif avec grand angle Sony IMX686 de 64 mégapixels (1/1,73"), ultra grand angle Sony IMX363 de 12 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique x3.

Avec connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, les smartphones sont équipés de haut-parleurs stéréo, mais il est à souligner la présence d'une prise casque 3,5 mm pour le Zenfone 8. Ce dernier profitera en outre du mode à une main dans le lot des améliorations d'Android stock (Android 11) avec ZenUI 8.

Le Zenfone 8 d'Asus sera disponible à partir du 31 mai dans trois configurations (déjà en précommande) :

8 Go de RAM / 128 Go de stockage à 699 €

8 Go de RAM / 256 Go de stockage à 749 €

16 Go de RAM / 256 Go de stockage à 819 €

Jusqu'au 31 mai, une remise de 100 € est proposée en précommande chez les distributeurs partenaires d'Asus (Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac…) pour le modèle du Zenfone 8 équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle est réservée aux 500 premiers clients qui précommandent ce modèle.

Pour le Zenfone 8 Flip, il sera disponible à partir du 7 juin (une seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) à 799 €.