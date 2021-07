Atari annonce son retour dans le secteur du jeu vidéo PC et consoles

Atari est un nom qui résonne dans l'histoire de l'informatique et du jeu vidéo : la marque a connu son heure de gloire avec l'Atari 2600 mais la marque a également rapidement sombré pour devenir un acteur mineur du secteur, avant de quasiment disparaitre.

Pourtant, la marque continue d'avoir des activités dans les jeux d'arcade, de casinos et même de jeux mobiles en Free To Play. Des activités qui ont permis à la marque de refaire sa trésorerie et d'envisager un retour plus sérieux sur le marché du jeu vidéo grand public.

Wade J Rosen, PDG du groupe a ainsi annoncé que la marque reviendrait prochainement sur le devant de la scène, notamment avec des jeux premium sur PC et sur consoles nouvelle génération.

La marque dispose toujours de près de 200 licences dans son catalogue et pourrait ainsi ressusciter de grosses franchises. On peut s'attendre à voir des compilations de jeux Atari débarquer avant que de nouveaux volets ne se fassent connaitre. Reste à savoir quel accueil le public réservera à l'éditeur qui n'a pas réussi à convaincre avec sa console VCS.