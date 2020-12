Atari VCS : la console arrive auprès des premiers acheteurs

Après une communication énorme suivie de plusieurs reports et d'un retour à un quasi-oubli, les premières consoles Atari VCS sont enfin en cours de livraison.

Atari avait bien occupé le terrain de la communication en 2018 en jouant de différents teasers et annonces concernant la VCS, une console présentée comme révolutionnaire qui séduirait autant les joueurs de console que les adeptes du retrogaming, mais aussi les joueurs PC.

La marque a énormément communiqué sans lâcher énormément d'information sur sa console en définitive et avait lancé un financement participatif sur Indiegogo... Projet suivi de plusieurs reports et d'une communication qui n'a cessé de se modérer jusqu'à ce que l'on n'entende quasiment plus parler de la console.

Enfin après tant d'attente ... toute neuve, toute belle. Y'a plus qu'à essayer ;-) #atarivcs pic.twitter.com/AKJa5d4FaM — OlderPlayer (@Older_Player) December 15, 2020

Mais on apprend aujourd'hui que la console arrive en ce moment même auprès des premiers backers du projet. La page Indiegogo du projet annonce ainsi que la console et les accessoires ont été envoyés et qu'ils sont en version définitive... Ce qui n'est pas le cas ni de l'interface ni du marché applicatif proposé à l'allumage.

Atari compte là encore sur les retours des utilisateurs pour faire évoluer sa couche logicielle... Il nous tarde de voir enfin ce que va proposer la machine.