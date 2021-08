Boston Dynamics : Atlas fait de nouvelles prouesses en parkour

En début de semaine, Boston Dynamics a publié une vidéo mettant en scène son robot bipède anthropomorphe Atlas qui montre toute de son agilité et sens du déplacement dans ce qui s'apparente à du parkour.

Comme toujours avec les vidéos de la désormais filiale de Hyundai Motor, le rendu final est terriblement impressionnant.

Atlas est encore au stade de plateforme de recherche et il n'y a pas de produit commercial contrairement au robot quadrupède Spot. Dans cette démonstration de parkour, Boston Dynamics souligne que le robot adapte les comportements de son répertoire en fonction de ce qu'il voit.

" Les ingénieurs n'ont pas besoin de pré-programmer les mouvements de saut pour toutes les plateformes et espaces possibles que le robot pourrait rencontrer. […] L'équipe crée un plus petit nombre de modèles de comportements qui peuvent être adaptés à l'environnement et exécutés en ligne. "

C'est une différence par rapport aux autres vidéos où l'on pouvait par exemple voir Atlas danser, même si le robot s'appuie toujours sur des routines créées pour lui.

" Ce n'est pas le robot qui décide par magie de faire du parkour, c'est une sorte de routine chorégraphiée ", ajoute Boston Dynamics dans un effort de transparence qui n'était pas toujours présent par le passé avec de précédentes vidéos virales. Et cela a nécessité un travail de plusieurs mois pour arriver au résultat souhaité.