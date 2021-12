Attention, ces faux colliers anti 5G sont parfois radioactifs

L'Autorité Néerlandaise de la Sureté Nucléaire ANVS a récemment alerté sur la prolifération de vente en ligne d'amulettes et colliers prétendus disposer de propriétés d'absorption des ondes 5G.

Ces produits surfent sur plusieurs théories selon lesquelles les ondes mobiles de la 5G entraineraient des dysfonctionnements physiques et hormonaux sur les humains, alors même que plusieurs études ont déjà prouvé l'absence de quelconque risque d'exposition dans le cadre d'émissions soumises aux niveaux légaux autorisés.

Outre le fait que ces colliers ou amulettes sont déjà en soi des arnaques, certains se sont montrés particulièrement dangereux. En analysant ces bijoux, l'ANVS a repéré plusieurs modèles présentant un rayonnement radioactif qui va au-delà des limites sanitaires admises en Europe.

le bilan est sévère : "Quiconque porte un tel produit une longue période s'expose à des rayonnements qui dépassent la valeur limite stricte d'exposition cutanée en vigueur aux Pays-Bas. Afin d'évite tout risque, l'ANVS appelle les propriétaires de tels produits à cesser de les utiliser et à ne plus les porter".

Alors que certains de ces produits visent plus particulièrement les enfants, le développement de diverses formes de cancer est évoqué.

Rappelons que l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) a, en France, déjà publié plusieurs rapports sur l'impact de l'exposition prolongée aux fréquences de 700 Mhz à 2,5 Ghz utilisées pour la 5G et estime qu'aucun risque sanitaire n'est à prévoir. Concernant l'exploitation de la bande des 26 GHz, l'ANSES évoque toutefois un manque de recul qui permettrait d'affirmer l'absence d'effet nocif, et recommande des études plus poussées sur des échantillons plus larges.