Comment placer le générateur d'attestation de déplacement sur la page d'accueil de votre smartphone

L'attestation de déplacement en version numérique réduira les besoins en papier et en encre des versions papier. Et pourquoi ne pas gagner encore du temps en ajoutant un raccourci sur la page d'accueil de son smartphone ?

Valable depuis ce 6 avril, l'attestation de déplacement numérique permet de créer un QR Code sous forme de fichier PDF à partir d'un formulaire disponible sur le site gouvernement.fr.

Elle pourra être présentée sur un smartphone ou une tablette aux forces de l'ordre qui pourront la scanner à bonne distance et en vérifier le contenu. Le QR Code généré est horodaté pour éviter les abus et il faudra donc en recréer un à chaque sortie prévue.

Aussi, plutôt que de retourner dans son navigateur Web préféré et retaper l'URL officielle à chaque fois, on peut toujours mettre l'adresse du site en marque-pages, mais on peut aller encore plus loin en installant un raccourci direct sur la page d'accueil de son smartphone pour gagner du temps et réduire les manipulations fastidieuses.

Chrome

Sur Android, il suffira dans le navigateur Chrome de se rendre sur la page du formulaire de création du QR Code, de cliquer sur les trois points verticaux en haut à droite et de choisir dans le menu qui s'affiche l'option "Ajouter à l'écran d'accueil".

On pourra ensuite éventuellement modifier le nom du raccourci proposé avant de le retrouver sur sa page d'accueil. Le tour est joué !

Opera

Avec le navigateur Opera, la manipulation est la même : il suffit d'aller sur la page du formulaire et d'appuyer sur les trois points en haut à droite. On sélectionnera ensuite l'option "Ecran d'accueil" pour créer le raccourci.

Firefox

Pour le navigateur Firefox, la manoeuvre est différente. Une fois sur la page du formulaire, il faudra maintenir le doigt sur l'URL pour faire apparaître un menu et choisir "Ajouter en raccourci". Les étapes sont ensuite les mêmes, toujours avec la possibilité de modifier le nom du raccourci créé.

Safari

Pour les appareils sous iOS, la création du raccourci est aussi très simple puisqu'il suffira; une fois la page du formulaire chargée, de passer par l'icône Partage à côté de l'URL et de choisir l'option "Sur l'écran d'accueil".

Quel que soit le navigateur, vous avez maintenant une icône de plus sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour accéder directement en un geste au formulaire de création de l'attestation numérique de déplacement !