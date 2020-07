Audi teste la charge bidirectionnelle pour ses véhicules électriques

En partenariat avec la société d'infrastructures énergétiques Hager Group, Audi a testé un prototype de crossover E-Tron Sportback équipé pour une charge bidirectionnelle, ainsi qu'un boîtier mural DC capable de charger jusqu'à 12 kilowatts et un stockage d'énergie domestique de 9,0 kilowattheures. La configuration démontre les applications futures possibles de la charge bidirectionnelle. Les maisons équipées de panneaux solaires photovoltaïques peuvent utiliser la batterie d'une voiture pour contenir l'excès d'électricité, qui peut être utilisée plus tard. La voiture peut également servir de source d'alimentation de secours en cas de panne de courant, a noté Audi.

En plus de ce cas d'utilisation, connu sous le nom de Vehicle-to-Home (V2H), les voitures pourraient être utilisées comme une extension du réseau électrique. Dans les applications Vehicle-to-Grid (V2G), les flottes de voitures électriques pourraient potentiellement aider à «équilibrer» le réseau en absorbant l'excès d'énergie pendant les périodes de faible demande et en la déchargeant pendant les périodes de forte demande. Cependant, on ne sait pas quels sont les projets futurs d'Audi, même pour l'Europe, au-delà de ce test ponctuel. Le géant a déclaré à Green Car Reports qu'aux États-Unis, la recharge bidirectionnelle est un objectif à long terme, et bien que les normes ne soient pas encore en place, l'idée est à l'étude et en développement.

Les dirigeants d'Audi ont précédemment confirmé que la batterie et les systèmes de charge de l'E-Tron étaient conçus pour une capacité bidirectionnelle, mais les normes et le matériel domestique sont les goulots d'étranglement. Cependant, les fabricants d'équipements de charge commencent également à envisager les fonctionnalités V2H et V2G. Wallbox devrait offrir une fonctionnalité de charge bidirectionnelle aux États-Unis, avec son unité Quasar pour la Nissan Leaf, avant la fin de l'année.