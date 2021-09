Audio Technica lance un casque Bluetooth avec une autonomie record

Audio Technica est une référence dans le secteur du son qui s'est plus particulièrement fait connaitre chez les professionnels et dans les studios. Néanmoins, la marque propose également plusieurs gammes destinées au grand public, qui profitent de son expertise et qui se veulent de plus en plus abordables.

C'est le cas de l'ATH-S220BT, un casque Bluetooth de type supra-aural (il vient se positionner en appui sur l'oreille ) compact au design épuré et sobre.

Le casque communique en Bluetooth 5.0 avec les appareils compatibles et gère le codec audio SBC. Il dispose d'une prise jack 3,5 mm pour se connecter en filaire au besoin. Le casque propose des transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre pour une réponse en fréquence couvrant 5 à 32 000 Hz.

L'autonomie sera un point fort pour le casque puisque l'on évoque 60 heures de musique. La charge s'annonce également rapide : 3,5 heures d'autonomie en 10 minutes seulement. Enfin son prix lui offre un excellent positionnement puisqu'il est proposé à 69€.