Aukey : faites le plein de promotions sur des écouteurs sans fil, une webcam, mais aussi un récepteur ...

Aukey propose une nouvelle fois de belles offres sur ses produits via l'e-commerçants Amazon !

Le bon plan du jour concerne la marque Aukey qui propose de belles réductions de prix sur une sélection de ses produits high-tech chez l'e-commerçant Amazon. Ces promotions sont valables jusqu'au 28 février 2021, pour certains des produits les offres ne sont disponibles que jusqu'au 25 février 2021, donc n'hésitez plus !

Commençons avec les écouteurs TWS Aukey EP-T10 qui proposent une connexion sans faille à votre smartphone avec le Bluetooth 5.1. Les écouteurs proposent une autonomie de 7 heures qui pourra être rallongée grâce à 3 recharges via le boîtier, ce qui amène à une autonomie totale de 28 heures. Ils sont résistants à l'eau grâce à la certification IPX5.

Les écouteurs TWS Aukey EP-T10 sont à 31 € au lieu de 49 € chez Amazon avec le coupon de réduction XIQ3YHCT.





Vous pourrez trouver les écouteurs sans fil Aukey EP-T25 qui propose une connexion optimale grâce au Bluetooth 5.0. Vous pourrez les utiliser pendant environ 25 heures entre deux recharges rapides via port USB-C. Ils sont certifiés IPX5.

Ces écouteurs Aukey sont actuellement à 25 € au lieu de 33 € grâce au coupon directement sur le site Amazon.



Poursuivons avec le récepteur Aukey BR-C16 qui va permettre de lier votre smartphone avec votre haut-parleur, autoradio, votre chaîne stéréo, etc. Cela fera bénéficier vos appareils de la connectivité sans fil jusqu'à 10 mètres. Ce récepteur est alimenté par une batterie de 150 mAh, ce qui lui donne une autonomie de 10 heures d'utilisation et de 180 heures de veille.

En ce moment, vous trouverez le récepteur Aukey BR-C16 à 12 € au lieu de 18 € chez Amazon en utilisant le coupon UT7OGNMC.



Continuons avec le lampadaire moderne Aukey LT-ST34 qui est une lampe sur pied qui vous fournira un éclairage efficace grâce à sa LED et sa luminosité réglable. De plus, le cou est flexible afin qu'il se fonde parfaitement dans votre intérieur. La LED a une durée de vie de 50 000 Heures en moyenne et le flux lumineux est de 650 lumens.

Le lampadaire moderne Aukey LT-ST34 est actuellement à 29 € au lieu de 39 € en utilisant le coupon V8OB7IHX chez Amazon.



Les écouteurs sans fil, spécial sport, Aukey EP-T32 propose une autonomie totale de 35 heures grâce à leur boîtier de recharge/rangement. Le temps de charge est de 2 heures et demie. Ils sont certifiés IPX8 et peuvent donc résisté à la transpiration, mais aussi le mauvais temps.

Vous trouverez les écouteurs sans fil Aukey EP-T32 en promotion chez Amazon à 22 € au lieu de 39 € en utilisant le coupon de réduction sur le site, mais aussi ce code promotionnel B2ZX3IXO .



Enfin, vous pourrez profiter du Webcam Aukey PC-W3 qui propose une qualité Full HD avec 1080P. Elle intègre deux microphones stéréo avec réduction de prix et se branche à votre ordinateur via un câble USB. Vous pourrez corriger la lumière de votre rendu.

Amazon propose la Webcam Aukey PC-W3 à 27 € au lieu de 39 € en utilisant le code promotionnel PCW3DEAL!