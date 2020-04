Bon plan Aukey : des promotions jusqu'a - 43 % sur Amazon

Le bon plan du jour concerne Aukey, une marque très appréciée dans le milieu des nouvelles technologies, qui bénéficie actuellement de nombreuses promotions sur ses produits sur Amazon.

Le premier est un chargeur USB-C doté d'un port USB 3.0 et d'un port USB standard pour pouvoir recharger tous vos appareils compatibles. Il peut restituer toute la puissance du chargeur avec une alimentation de 60W lorsqu'il est utilisé seul et une alimentation de 45W lorsque les deux ports sont utilisés simultanément.

Le chargeur bénéficie actuellement de 17 € de réduction sur Amazon, mais voit son prix descendre jusqu'à 30 € seulement au lieu de 50 € grâce au coupon de réduction NSUPILVS. L'offre est disponible jusqu'au 5 avril 2020.



Les écouteurs Bluetooth sans fil d'Aukey sont équipés de la technologie Bluetooth 5.0 pour une connexion optimale. Sans bouton imposant, vous pourrez allumer et éteindre vos écouteurs par de simples gestes. Pour une utilisation sans contrainte même en cas d'intempéries ces écouteurs sont résistants à l'eau et certifiés IPX6.

Ces écouteurs sont actuellement au prix de 23 € grâce au coupon de réduction TOK89RHS sur Amazon. L'offre est disponible jusqu'au 12 avril 2020.



Cette batterie externe d'Aukey est de 20 000 mAh avec une sortie USB Power Delivery et une autre sortie USB Quick Charge pour une plus grande compatibilité avec l'ensemble de vos appareils. Le plus de cette batterie ? Son dispositif de sécurité intégré qui protège vos appareils contre un courant trop important pour éviter la surcharge.

Vous trouverez la batterie externe d'Aukey à 23 € au lieu de 33 € grâce au coupon de réduction LOHETEZB. Cette offre est disponible jusqu'au 12 avril 2020.



Enfin, le câble de Type C vers USB C de la marque Aukey est en Nylon. Il est compatible avec de nombreux smartphones tels que les derniers Samsung, mais aussi avec la Nintendo Switch, le Macbook Pro, ...

Ce câble est actuellement proposé au prix de 6 € au lieu de 10 € grâce au coupon de réduction TDJIYURK. L'offre est disponible jusqu'au 12 avril 2020.