Bon plan Aukey : de nombreuses promotions chez Amazon jusqu'à -56%

La plateforme d'e-commerce Amazon continue de nous proposer des promotions sous forme de ventes flash, et Aukey en profite également pour faire le plein d'offres.

Le premier produit est un adaptateur USB-C 3.0 vers Gigabit Ethernet dont le Port Gigabit permet une prise en charge de la vitesse d'Internet jusqu'à 1000 Mbps. Vous pourrez donc naviguer sur Internet sans obstacle et avec fluidité.

L'adaptateur est actuellement à 4 € chez Amazon au lieu de 9 € grâce au coupon de réduction 3XVPK4DS. L'offre est disponible jusqu'au 15 mars 2020.

La boîte de séparation HDMI possède 1 entrée ainsi que 4 sorties pour diviser un signal HDMI en quatre signaux sans aucune perte. Il est également possible de l'utiliser pour une fonction d'amplificateur.

Cette boîte de séparation est disponible à 15 € chez Amazon au lieu de 30 € grâce au coupon de réduction VP3T6K9K jusqu'au 15 mars 2020.

L'adaptateur audio Bluetooth 2-en-1 d'Aukey permet de diffuser le son de votre télévision ou de votre chaîne hi-fi sans fil. Vous pouvez également diffuser l'audio de votre téléphone ou tablette compatible avec le Bluetooth.

Ce transmetteur / récepteur audio Bluetooth est en promotion à 25 € au lieu de 36 € avec le coupon de réduction VPZ9RFPY. Cette promotion est disponible jusqu'au 8 mars 2020.

Ce chargeur Aukey dispose de la technologie de charge Adaptative AiPower afin de fournir le taux de recharge maximum le plus sûr pour tous les appareils alimentés. Malgré sa taille compacte, il peut tout de même charger jusqu'à 4 appareils en même temps.

Ce chargeur USB 4 ports est à 12 € chez Amazon au lieu de 19 € jusqu'au 15 mars 2020 grâce au coupon de réduction ZYBAOJ33.

Cette batterie externe d'Aukey est de 10000 mAh avec une sortie USB Power Delivery, une sortie Quick charge USB et une sortie AiPower USB pour charger plusieurs appareils en simultanés.

Vous trouverez la batterie externe d'Aukey à 19 € au lieu de 30 € grâce au coupon de réduction TLTWK52F. Cette offre est disponible jusqu'au 15 mars 2020.

Enfin, le câble Lightning a un design à 90°, ce qui protège la fiche Lightning et facilite l'utilisation du téléphone pendant sa recharge. Il est compatible avec les iPhone X / 8 / 8 Plus, iPad Pro / mini 4 / Air 2, iPod touch (6e génération) / nano (7th génération), et plus.

Ce câble est actuellement en promotion chez Amazon, son prix passe de 17 € à 11 € grâce au coupon de réduction UN8NIBEO jusqu'au 15 mars 2020.