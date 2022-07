Aurora : Logitech lance une gamme d'accessoires non genrée et inclusive

La marque Logitech G a dévoilé ce mardi sa nouvelle gamme d'accessoires Aurora qui se veut à la fois "non genrée et inclusive".

Fini le temps où les marques d'accessoires pour PC tentaient d'attirer la gent féminine avec des dispositifs aux couleurs marquées comme le rose ou le violet : désormais Logitech G mise sur des accessoires "non genrés et inclusifs".

La marque vient ainsi de présenter sa nouvelle collection Aurora qui s'adresse donc à toutes et tous, et surtout aux joueurs et joueuses qui souhaitent des dispositifs dédiés aux joueurs sans passer obligatoirement par le noir traditionnel.

Logitech explique avoir orienté sa gamme vers le confort, l'accessibilité et l'aspect ludique. Les designs des appareils sont à la fois sobres et élégants sans pour autant rogner sur l'aspect gaming.

La gamme propose une souris G705 sans fil, un clavier filaire G713 et un sans-fil G715 ainsi qu'un casque G735 et un micro Blue VO!CE.

Les coques plastiques des accessoires sont majoritairement blanches avec quelques touches de plastique translucide pour le RGB. Mais on retrouve de la couleur sur certains éléments avec des teintes de vert, rose ou bleu pastel.

Les casques sont particulièrement adaptés au port de cheveux longs, lunettes et boucles d'oreilles, la souris est utilisable par les petites mains et tout est fait pour pouvoir jouer longtemps sans aucune gêne particulière.