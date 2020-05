Australie : la fibre optique flashée à 44,2 Tb/s

Source : The Verge

Les universités de Monas, Swinburne et Melbourne en Australie revendiquent un nouveau record de débit sur Internet avec une vitesse colossale de 44,2 Tb/s.

La connexion en question a été établie sur plus de 75 km de distance entre les campus du RMIT de Melbourne et le campus Clayton de l'Univesité de monash. Chose particulièrement intéressante, le tout s'est basé sur des infrastructures préexistantes et n'a eu recours qu'à l'intégration d'une unique puce supplémentaire sur le réseau fibre. C'est d'ailleurs le réseau de fibre optique National Broadband Network qui a été utilisé.

Cela implique que les réseaux déjà existants pourraient bénéficier de ce gain de débit exceptionnel, simplement en apportant un élément supplémentaire, déjà prévu pour tirer profit des infrastructures standard.

Pour atteindre ces débits exceptionnels, les chercheurs ont utilisé la technologie du "micropeigne", soit des "peignes de fréquence optique basés sur des résonateurs à microcavité."

Désormais, les chercheurs se penchent sur le développement de produits capables de s'intégrer le plus facilement possible aux infrastructures afin de les proposer aux professionnels. Les exploitants de réseau de fibres optiques pourraient ainsi proposer des débits réévalués à la hausse à leurs abonnés pour un investissement minimal.