Quelle est la réelle autonomie de votre voiture électrique ? 12 modèles testés

Nous avons tous déjà entendu une personne se plaindre de l’autonomie de sa voiture électrique. Et c'est d'ailleurs un des principaux freins à l'achat pour de nombreux Français, à prendre d'autant plus en compte que d’ici quelques années nous devrons tous basculer vers sur ce type de technologie.

12 voitures électriques ont donc été testées par nos confrères du site insideevs :

Audi Q4 Sportback 40 e-tron

BMW iX xDrive50

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD

Hyundai Ioniq 5 RWD Evolution

Jaguar I-Pace EV400 AWD

Kia EV6 AWD

Mercedes EQS 580 4Matic

Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S

Skoda Enyaq iV 80

Tesla Model Y Grande Autonomie

Volkswagen ID.4 Pro Performance

Volvo XC40 Recharge Twin

La journée de test a été effectuée dans des conditions particulièrement pluvieuses avec une température comprise entre 11 et 14 degrés. Toutes les voitures étaient dans les mêmes conditions :

Le test a eu lieu au milieu de la journée

Toutes les voitures ont été conduites dans le cadre du mode de conduite "normal"

La climatisation était réglée sur 22 °C

La vitesse de croisière visée était de 130 km/h (110 km/h dans le tunnel).

Lorsque la charge restante de 5 % était atteinte, chaque conducteur devait rechercher la station de recharge la plus proche et recueillir les données enregistrées par l’ordinateur de bord.

Voici donc les résultats obtenus concernant l'autonomie :

Ce que l’on peut constater, c’est qu'entre les chiffres annoncés par les constructeurs (WLTP) et l’autonomie réellement mesurée, nous constatons une différence d’au minimum 24 % et d’au maximum 41 %.

Nos confrères ont également étudié la consommation moyenne sur 100 km. On peut noter que la Tesla Model Y est la plus économe avec 17,4 kWh /100 km :

Dernière information importante, l'analyse du coût d'une recharge :

Quand on fait la synthèse de tout cela, on observe que la Tesla Model Y est particulièrement bien placée avec une bonne autonomie de 382 km (seulement -25 % vs l'autonomie annoncée du constructeur) pour une faible consommation et une recharge qui coûte seulement 15 €, soit la plus faible des 12 modèles testés.