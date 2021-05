Les avantages d’une assurance à la demande 100% en ligne

Vous envisagez d’acheter un nouvel iPhone et n’y voyez pas très clair parmi toutes les offres d’assurances mobiles proposées sur le marché ? Pas toujours facile de vous y retrouver lorsque la seule assurance pour téléphone à laquelle vous n’ayez jamais souscrit est celle qui vous a été vendue avec votre smartphone et dont vous ne connaissez peut-être même pas toute l’étendue. Faisons le point sur les avantages que présentent les assurances en ligne, tout particulièrement lorsqu’elles offrent une modalité à la demande.

Article sponsorisé par Klinc

Simple, rapide et efficace

L’un des principaux points forts des assurances digitales est tout d’abord la simplicité. En effet, avec ce type d’assurance, vous pouvez dire au revoir à la paperasse et tout gérer depuis votre smartphone. Nul besoin de vous rendre en boutique ou de passer une éternité au téléphone pour obtenir votre assurance. La souscription se fait en quelques clics via le site internet, et toutes les informations sur votre assurance sont ensuite accessibles depuis l’application. Eh oui, vous avez bien entendu : vous pouvez protéger votre appareil électronique contre les dommages accidentels et le vol sans bouger de votre canapé !

Vos sinistres réglés en un clic

Une malheureuse chute et voilà votre écran de téléphone réduit en miettes… Quoi de plus agaçant que de devoir faire tout un tas de démarches pour faire réparer son iPhone à cause d’une petite maladresse ? Ces petits accidents font partie du quotidien. Vous ne devriez pas avoir toutes les peines du monde à faire face à cette situation. Opter pour une assurance 100% en ligne, comme Zurich Klinc, vous permettra de déclarer vos sinistres de la manière la plus simple qui soit. Vous accédez à votre compte Klinc depuis l’application (ou bien depuis le site internet de l’assureur si votre smartphone est totalement hors service), vous ouvrez le sinistre en quelques secondes seulement et le service client s’occupe du reste.

Payez le juste prix

Assurer son téléphone ne devrait jamais être un fardeau. Évidemment, le prix de votre assurance dépendra en grande partie de votre modèle de smartphone, de son prix d’achat et de sa date d’achat. Mais savez-vous qu’il existe une manière très simple de faire baisser le montant de votre assurance si vous n’avez pas besoin d’une protection en continu ? Que vous ayez le dernier iPhone ou bien un portable pas cher, la modalité à la demande vous permet d’ajuster le montant de vos mensualités à vos besoins réels.

La fin de mois s’annonce un peu compliquée, alors vous cherchez tous les moyens possibles pour limiter vos dépenses ? Mettez votre protection sur pause le temps de renflouer les caisses. Lorsqu’elle sera sur OFF, vous ne bénéficierez d’aucune couverture, mais votre assurance ne vous coûtera rien jusqu’à ce que vous la remettiez sur ON. Vous l’aurez donc compris, le gros avantage de cette modalité est qu’elle vous laisse choisir vos jours de protection.

Aucune durée minimum

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’avec Klinc il vous est possible de passer de ON à OFF autant de fois que souhaité durant toute la durée de votre contrat. Vous êtes totalement libre de la mettre sur pause à votre guise et sans contrainte. 365 jours, 120 ou même 30, avec Klinc, c’est vous qui décidez ! Et le prix s’adapte. Tout simplement.