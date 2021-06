Avatar Frontiers of Pandora : Ubisoft présente les changements du moteur Snowdrop

Ubisoft a séduit le public avec la présentation de son prochain jeu Avatar : Frontiers of Pandora. Aujourd'hui Ubisoft présente les évolutions de son moteur Snowdrop.

Avatar : Frontiers of Pandora a été une véritable claque graphique lors de sa présentation et personne ne s'attendait vraiment à retrouver des décors aussi détaillés et photoréalistes, dignes du film de James Cameron dans un jeu vidéo.

Pour atteindre ce niveau de graphisme, Massive a dû retravailler le moteur graphique et physique Snowdrop. On connait le moteur depuis quelques années, notamment avec The Division.

L'équipe en charge de l'évolution du moteur et du développement du jeu explique ainsi que Snowdrop était particulièrement à l'aise pour reproduire des villes, mais pas adapté aux mondes ouverts et environnements naturels.

Le moteur a ainsi été repensé pour les vastes espaces et les jungles denses, mais aussi pour exploiter la verticalité imposée par le mode de jeu. Le Ray Tracing a été profondément intégré dans le moteur pour permettre des jeux de lumière favorisant le photoréalisme.

La végétation a profité d'un placement automatisé pour permettre une densité très importante avec plusieurs couches de végétaux.

Les PNJ profitent d'une IA améliorée qui leur permet d'avoir une occupation crédible en fonction de l'heure, de l'environnement et des conditions météo.

Avatar Frontiers of Pandora sortira à la fin de l'année 2022, d'ici là nous devrions profiter de plusieurs détails concernant le titre.