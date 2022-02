Un avion supersonique à hydrogène sans pilote pour livrer en moins de 48h à travers le monde

Destinus, une start-up suisse prévoit de construire un aéronef sans pilote à hydrogène liquide qui pourra évoluer à plus de 5 fois la vitesse du son, soit 18500 km/h, dans le but de transporter des marchandises partout dans le monde en moins de deux heures.

Le premier modèle prévu pour 2025 pourra transporter environ 1 tonne de matériel et d'ici 2029, il devrait pouvoir transporter jusqu'à 29 tonnes. Pour faire simple, l'avion fera le trajet Sydney - Franckfort en 105 minutes, alors qu'actuellement cela nécessite 20 heures pour effectuer ce même trajet.

Comment se passe le vol ? La première étape du vol consiste à monter à 20 km d'altitude avec un moteur à hydrogène liquide. Ensuite, son moteur-fusée s'activera pour l'amener à 60 km d'altitude pour naviguer dans la mésosphère. Des tests concluants ont déjà été effectués avec un prototype de la taille d'une voiture.

Le fondateur de la stat-up, Mikhail Kokorich, a déclaré que "Le fret aérien - contrairement à la navigation spatiale - est un marché réel : il représente 53 milliards d’euros pour les seuls envois express, le fret aérien régulier représentant 88 milliards de dollars supplémentaires et les deux secteurs sont en forte croissance. De plus, il est tout à fait possible qu'un jour le transport de passagers s'ajoute à la liste".