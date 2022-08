Back 4 Blood s'offre une nouvelle extension

Turtle Rock Studios a finalement lancé sa nouvelle extension à destination de son shooter Back 4 Blood. Le titre qui propose de jouer en coopération dans une équipe de 4 survivants cherchant à échapper à des hordes de zombies accueille ainsi une nouvelle l'extension "Les Enfants du Ver", quelques mois seulement après "Tunnels de la Terreur", qui promet un tas de surprises et de nouveautés.

Les joueurs devront ainsi faire face à une nouvelle menace, avec notamment l'apparition des Cultistes. L'extension propose 6 nouveaux chapitres et une toute nouvelle intrigue. Un nouvel alié fait son apparition : Dan le "prophète" et le tout s'offre une bande-annonce en vidéo.

On découvre ainsi les cultistes, un groupe de fanatiques prêt à tout pour assurer l'essor des infestés et la chute de ceux qui ne rejoignent pas leur rang. L'extension propose 8 nouveaux skins de personnages et 12 skins d'armes exclusifs. Rappelons que si vous disposez déjà du titre en version Deluxe ou Ultimate, l'extension est directement intégrée au titre, pour les autres, il faudra mettre la main à la poche et payer 15€ pour l'extension qui se présente déjà comme l'avant-dernière du titre.