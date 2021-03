Back 4 Blood : la sortie repoussée à octobre prochain

Il devait sortir le 22 juin prochain, finalement Back 4 Blood aura du retard. Turtle Rock et Warner Bros ont annoncé que le titre héritier de Left 4 Dead ne sortira finalement pas avant le 12 octobre sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 et PS5.

Le jeu qui reprend le principe du FPS survival en équipe lancé par Left 4 Dead aurait accumulé des retards dans son développement, notamment du fait de la crise sanitaire.

Turtle Rock Studios précise ainsi que ses équipes ont besoin de plus de temps pour proposer un titre à la hauteur des attentes et de ses propres standards. Le fiasco de la sortie de Cyberpunk 2077 est également très certainement passé par là et incite les studios et éditeurs à s'appliquer sur la livraison des titres.

Reste que tout n'est pas perdu puisque l'open bêta devrait malgré tout ouvrir ses portes dans le courant de l'été, histoire de nous préparer à affronter des hordes de zombies la majeure partie de l'automne.