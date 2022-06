L'UFC-Que Choisir attaque la licorne Back Market

Spécialise du marché du reconditionné aux vertus écologiques avec principalement la revente d'appareils électroniques comme les smartphones par exemple, la plateforme et start-up Back Market est l'une des licornes françaises dont la valorisation est estimée à plus d'un milliard d'euros.

En janvier dernier et suite à une levée de fonds de 450 millions d'euros, Back Market devenait même la plus grosse licorne française avec une valorisation supérieure à 5 milliards d'euros. L'entreprise se retrouve aujourd'hui dans le collimateur de l'UFC-Que Choisir.

L'association de consommateurs annonce déposer plainte contre Black Market devant le tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Elle pointe du doigt de " nombreuses entorses au droit à la consommation. "

Des prix barrés présentés comme des promotions

Les reproches et interrogations de l'UFC-Que Choisir portent sur l'affichage des prix, la garantie commerciale et même la politique en matière de cookies sur le site avec des cookies de pistage qui seraient déposés malgré le refus de l'internaute.

Selon l'association, l'affichage des prix est trompeur en faisant croire à des promotions via une comparaison entre un produit neuf non vendu sur le site et un produit reconditionné. Des frais de service de 4,99 € ou 5,99 € sont en outre " systématiquement facturés aux consommateurs " et " n'apparaissent qu'à l'étape du paiement. "

Autre reproche de l'UFC Que-Choisir, une garantie contractuelle de 12 mois faisant croire à un avantage offert. " Cette garantie est imposée par la loi mais surtout dure 24 mois, y compris pour les produits reconditionnés. "