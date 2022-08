BackToSchool : profitez de jusqu'à 69% de réduction chez NordVPN

Nous connaissons tous le principe d’un VPN, mais une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal ! L’objectif premier est de protéger vos activités en ligne en changeant votre adresse IP par celle d'un serveur distant, et en masquant votre emplacement et votre identité. Le service permet aussi d’accéder à tous les contenus inaccessibles à cause de géoblocages, et donc de profiter d’un plus gros catalogue. Par exemple, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est disponible sur le catalogue Disney+ aux États-Unis, mais pas en France !

Un autre avantage de posséder un VPN est de chiffrer votre trafic internet afin de protéger vos données sensibles lorsque vous naviguez sur internet, et encore plus quand vous utilisez un WiFi public.

NordVPN met à disposition 5500 serveurs situés dans 59 pays avec un très bon débit et une bande passante illimitée. Un compte permet d’associer jusqu’à 6 appareils et est disponible sur quasiment tous les supports comme un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou encore sur votre télévision connectée et sur votre routeur.

NordVPN propose aussi deux options pour renforcer votre sécurité avec NordPass, qui permet de sécuriser et de conserver vos mots de passe, ou encore NordLocker qui permet de mettre en sécurité vos données sur un cloud privé.

À l’occasion de la rentrée, NordVPN lance une opération nommée BackToSchool qui propose trois offres différentes à prix réduit pour l’abonnement de 2 ans :



Ces promotions sont valables jusqu'au 23 septembre 2022.