Bon plan : la balance connectée Withings en promotion à - 20 % !

Pendant cette période de confinement, gardez la forme en suivant votre poids et vos données corporelles grâce à la balance connectée Withings.

Le bon plan du jour concerne la balance connectée du leader français Withings qui est actuellement en promotion à - 20 % et ce, jusqu'au 12 avril 2020.

En ces moments difficiles pendant le confinement, il n'est pas rare de confondre l'ennui et la faim, et avec un manque d'exercice extérieur on peut vite se faire dépasser par la situation. Quel que soit notre poids idéal à nos yeux, il est important de surveiller son poids lorsqu'on se retrouve bloquer à la maison.

Grâce à cette balance connectée vous pourrez suivre votre composition corporelle en kg, lb ou encore st lb dont la masse grasse, musculaire et osseuse, mais aussi votre pourcentage d'eau. Emmenez vos résultats partout avec vous pour un suivi optimal grâce à la synchronisation de vos données avec l'application mobile Health Mate compatible iOS et Android.

De plus, vous pourrez également effectuer un suivi de l'alimentation en vous donnant un objectif de poids à atteindre, ou à ne pas dépasser en gérant votre budget de calories journalier.

La balance peut prendre les données de 8 utilisateurs maximum avec reconnaissance automatique. Vous avez 30 jours pour essayer votre balance, si elle ne vous convient pas vous pourrez la retourner à Withings. Enfin, la balance est garantie 2 ans.

Vous trouverez donc la balance connectée de Withings à 80 € au lieu de 100 € sur leur site officiel.



