Blackview BV9900 : le smartphone renforcé en pré-vente à prix réduit !

La marque Blackview, spécialisée dans les smartphones outdoor, lance un nouveau modèle BV9900 toujours avec coque résistante aux chocs et aux immersions mais avec pour la première fois un capteur photo 48 megapixels au sein d'une configuration à quatre capteurs, dont un ultra grand angle et un macro.

Le Blackview BV9900 profite d'un SoC Helio P90 de MediaTek avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui lui permet d'atteindre plus de 220 000 points sur AnTutu. A l'avant, on trouvera un affichage 5,8 pouces FHD+ avec encoche pour le capteur photo avant.

Il est en particulier conçu pour fonctionner sur des plages de température étendues : on pourra utiliser ses fonctions de base jusqu'à -30 degrés ou bien à l'inverse jusqu'à + 50 degrés.

Et pour son lancement, le Blackview BV9900 est proposé à tarif réduit : 299,99 dollars au lieu du prix de référence de 499,99 dollars. Attention, ce tarif n'est valable que pour les 200 premières commandes durant la période du 23 au 24 décembre 2019.

Si vous ne faites pas partie des heureux élus, il restera possible de l'obtenir à 329,99 dollars, soit 34% de réduction, sur cette même période. Et l'achat du Blackview BV9000 durant ces deux jours sur le portail officiel Blackview sur AliExpress pourra être l'occasion de gagner un coupon de 1000 dollars après tirage au sort.