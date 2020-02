Baldur's Gate 3 lancera son accès anticipé cette année

Larian Studios l'avait annoncé en juin dernier : Baldur's Gate 3 sera lancé cette année, et cela se fera au fil d'une version proposée en accès anticipé.

Rappelons que le précédent épisode majeur, Baldur's Gate II est sorti sur PC il y a 20 ans, c'était en 2000, il avait été suivi d'une extension Throne of Bhaal en 2001. S'en est suivi Baldur's Gate Dark Alliance plutôt orienté vers l'action que vers le côté jeu de rôle initial, ce qui fait que cet épisode n'a pas été véritablement considéré comme une suite directe à la franchise par les puristes.

Finalement c'est Hasbro, la maison mère de Wizard of the Coast a confirmé dans le cadre de la New York Toy Fair que le titre serait lancé un peu plus tard cette année. Le lancement en accès anticipé permettra à la communauté de faire avancer le projet et d'avoir une réelle incidence sur son orientation. Le titre sera lancé sur PC sur les plateformes Steam , GoG et Stadia.