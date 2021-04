Baldur's Gate III : le studio annonce avoir encore beaucoup de travail à produire

Baldur's Gate III est disponible sur Steam depuis le 6 octobre dernier dans le cadre d'une version proposée en accès anticipé. Il s'agit ainsi d'une version incomplète, mais suffisamment avancée pour être jouée. L'idée est de soutenir le studio pendant cette phase en achetant le titre à un prix préférentiel tout en aidant à partager des retours d'utilisateur.

Néanmoins, toute sortie commerciale n'est pas envisagée immédiatement. Le patron de Larian Studio a ainsi partagé à Destructoid que le studio avait encore énormément de travail avant d'arriver à la version 1.0.

Bien évidemment, le studio a été lourdement impacté par la crise sanitaire et a accumulé beaucoup de retard. La plupart des développeurs sont contraints de travailler en télétravail, une solution qui n'est pas idéale pour se coordonner sur un tel projet. La motion capture est également complexe à réaliser chez soi...

Malgré tout, Larian Studio se félicite des bases déjà lancées, et indique que le choix d'avoir lancé le druide en classe jouable en février est une bonne idée puisqu'il s'agit d'une des classes les plus complexes au sein du jeu.

Il est également assumé le fait de limiter l'accès anticipé au contenu de l'acte 1 : Larian Studio ne souhaite pas en dévoiler trop concernant le reste de Baldur's Gate 3. Le but de la version anticipée sera de procéder à des équilibrages et de peaufiner l'intégralité des mécaniques et du moteur du jeu, pour ensuite débloquer l'intégralité du titre. Pas de langue de bois pour autant : Le CEO admet que la fin du jeu n'est pas encore prête puisque les développeurs y travaillent encore actuellement.