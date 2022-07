Bandai Namco confirme avoir été piraté, mais relativise la situation

L'éditeur Bandai Namco sort du silence et confirme avoir fait l'objet d'un piratage tout en minimisant les conséquences.

Il y a quelques jours, nous indiquions que Bandai Namco avait fait l'objet d'un piratage important. L'éditeur aurait été la cible d'un groupe de hackers baptisé Black Cat qui annonçait de son côté avoir mis la main sur des données confidentielles sensibles.

Silencieux jusqu'ici, Bandai Namco a finalement confirmé le piratage qui a pris la forme d'un ransomware. Une partie des données stockées sur les serveurs de l'éditeur ont ainsi été chiffrées et le groupe Black Cat a demandé une rançon sous peine de diffuser sur la toile les données volées.

L'attaque remonterait au 3 juillet dernier selon Bandai Namco, l'éditeur précise que ce sont les serveurs asiatiques (sauf ceux localisés au Japon) qui auraient été piratés. Des mesures ont été prises par la suite pour éviter la propagation des dommages.

Ce sont principalement les filiales du groupe qui ont été concernées et Bandai Namco précise que les divisions Jeu vidéo n'auraient pas été impactées. Selon l'éditeur les données subtilisées concernent avant tout les succursales asiatiques de Toys & Hobby, qui se charge de la distribution de produits dérivés et joueurs. Les données personnelles des joueurs ne seraient ainsi pas compromises et il semblerait donc que Black Cat a bluffé sur l'importance des données en sa possession.

Par ailleurs, Bandai Namco indique qu'une enquête est en cours pour définir les contours de l'attaque, tout en précisant qu'aucune rançon n'a été demandée.