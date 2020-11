La Banque centrale européenne envisage le lancement d’un euro numérique

La Banque Centrale Européenne devrait réfléchir et prendre une décision sur la création de l'euro numérique d'ici janvier 2021 pour une mise en oeuvre d'ici 2024 à 2025.

Le 12 novembre dernier, le sujet de la création d'un euro numérique a été abordé lors du forum des banques centrales européennes. Et c'est Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui a partagé son avis sur la question.

Selon elle, la création d'un euro numérique est possible, mais il n'existera que s'il est souhaité par l'ensemble des pays membres de l'UE. Tout en mettant en avant le déclin de l'utilisation de l'argent liquide dans certains pays, notamment la Suède, la présidente précise que l'euro numérique n'aura de sens que s'il est moins cher (que les devises physiques), sécurisé et simple à utiliser.

"Si l'euro numérique doit contribuer à une meilleure souveraineté monétaire, à une meilleure autonomie de la zone euro, je pense que nous devrions l’envisager. Si cela doit faciliter les paiements transfrontaliers alors nous devrions étudier la question "

La BCE se donne jusqu'à fin janvier 2021 pour trancher sur la question et décider de la création ou non d'un euro numérique.

Certaines questions délicates restent encore en suspens, notamment celles liées à la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du crime organisé et du terrorisme ainsi que le respect de la vie privée des utilisateurs. Il n'y a donc pas de précipitation à avoir : "Nous ne faisons pas la course pour être les premiers. Et nous pensons qu’un euro numérique ne remplacera pas l’argent liquide. Il sera un complément aux espèces ". Il faudrait de toute façon 4 à 5 ans pour qu'un tel projet aboutisse.