Bad buzz pour La Banque Postale

Depuis jeudi matin et jusqu'à vendredi en fin de journée, le compte Twitter de La Banque Postale n'a eu de cesse d'enchaîner les tweets pour répondre aux nombreuses plaintes de clients et tenter de calmer leur impatience. Elle paraissait somme toute légitime au regard de l'impact d'un " bug " et de sa durée.

" Nous rencontrons un incident technique qui engendre un dysfonctionnement sur l'application et la banque en ligne. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nos équipes font le nécessaire pour la résolution de l'incident au plus vite. "

Après des difficultés d'accès, la plus grosse conséquence pour les clients concernés a été l'impossibilité d'effectuer des opérations de gestion sur carte et avec l'indisponibilité des virements. Autant dire que la grogne n'a fait que s'accentuer, même si les autres activités bancaires ont fonctionné normalement.

Une communication à revoir

Des craintes de cyberattaque massive ont commencé à faire surface, mais la communication de La Banque Postale est alors devenue plus précise. L'incident technique est devenu une panne matérielle, sans plus de détails toutefois. Dans l'entremise et afin de procéder à un virement urgent, les clients ont été aiguillés vers le 3639 ou la prise de rendez-vous en bureau de poste. Pas forcément satisfaisant.

Finalement, c'est vers 17h que La Banque Postale a annoncé un retour à la normale et pour l'intégralité des activités bancaires, en citant l'émission de virements, les cartes bancaires, la gestion du compte, les retraits d'espèces ou encore les prélèvements automatiques.

Mauvaise série pour les filiales de La Poste

Le temps de l'incident technique, La Banque Postale n'a donné aucune idée d'un délai pour la remise en marche de l'ensemble de ses services, et cela a particulièrement irrité les clients lésés… qui ont droit aux excuses de rigueur. Reste que l'établissement vient d'essuyer un bad buzz.

" Dites nous au moins quelque chose ! Donnez nous au moins une heure approximative. Vous êtes tellement lent c'est incroyable. On ne peut plus utiliser notre argent, du coup on doit faire quoi ? Changer de banque ? ", avait par exemple écrit un client sur Twitter. D'autres messages ont été plus véhéments.

Le printemps dernier, le service email de La Poste (Laposte.net) avait connu quelques difficultés avec le blocage des accès POP et IMAP. Ce blocage faisait suite à la détection de comportements anormaux dans les tentatives d'accès aux comptes de messagerie. Ensuite, c'est l'opérateur mobile virtuel La Poste Mobile qui a été la victime d'une cyberattaque par ransomware.