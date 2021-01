Banques en ligne : attention aux frais bancaires !

La banque en ligne gagne en popularité auprès du grand public, avec des frais de gestion très faibles, voire inexistants, en plus d’une grande facilité de gestion de ses comptes en quelques secondes.

Bien qu’elles soient moins chères, leur interface simplifiée et le manque d’accès à certains services peuvent vite devenir un problème pour certains clients. En effet, les banques en ligne apparaissent comme une solution parfaite pour réduire fortement ses frais bancaires, voire les éliminer définitivement. Il existe cependant parfois certains coûts “cachés” liés à des services qui étaient compris dans votre formule de compte précédente et qui sont facturés dans la nouvelle.

Pas de frais de tenue de compte, des virements presque instantanés, c'est la manière la plus efficace pour faire baisser la facture. Mais certaines règles peuvent vous faire défaut. Par exemple, vous pouvez être facturé si vous n’utilisez pas votre carte tous les mois ou si vous n’avez pas approvisionné votre compte de manière assez conséquente.

Nous ne saurons que trop vous conseiller de lire en détail les services proposés avant de vous lancer. Bien évidemment, le contact humain n’existera plus et tout se fera à distance. Cependant, si vous respectez bien les “règles” pour ne pas payer de frais bancaires, vous y gagnerez à coup sûr ne serait-ce qu’en termes de flexibilité et de rapidité de gestion à coût minime.

Pour trouver la banque en ligne la moins chère vous pouvez par exemple utiliser un comparateur de banques en ligne, ce qui vous permettra de mieux appréhender les frais "cachés" de chacune d'entre elles.