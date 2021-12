Baromètre de la vidéo à la demande : Netflix devant Prime Video et Disney+

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) publie régulièrement un baromètre de la vidéo à la demande en France.

D'après la dernière édition du baromètre de la vidéo à la demande du CNC portant sur le mois d'octobre, 24,5 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en vidéo à la demande par abonnement, ce qui représente une progression de 3,1 points en un an.

Ils sont en outre 12,7 % à déclarer avoir visionné un programme en location (+1,6 point sur un an) et 7 % à l'achat (+0,6 point). Le nombre d'utilisateurs quotidiens de vidéo à la demande par abonnement est estimé à 8,3 millions, contre 6,9 millions il y a un an.

En octobre, 63,8 % des consommateurs de vidéo à la demande déclarent avoir visionné un programme sur Netflix (+0,8 point sur un an). Prime Video d'Amazon arrive en deuxième position avec 39,8 % (+11,5 points) et Disney+ complète le podium avec 24,9 % (+0,5 point).

Parmi les programmes les plus consommés en vidéo à la demande par abonnement, ce sont trois séries sur Netflix qui composent le podium avec Squid Game, You et Locke & Key.

Sur les dix premiers mois de l'année, le CNC note que le marché de la vidéo à la demande est en croissance de 10,7 % par rapport à la même période l'année dernière à 1422,8 millions d'euros. La vidéo à la demande par abonnement représente 88,3 % du marché.