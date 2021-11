Test PowerOak BLUETTI AC50S : une centrale électrique portable surpuissante

Si vous êtes un adepte du camping ou des marches nocturnes, et que vous avez besoin d'électricité pour vous éclairer, ou alimenter un appareil spécifique lors de vos déplacements, la centrale portable électrique PowerOak BLUETTI AC50S est faite pour vous !

Un compagnon indispensable

Notre quotidien nous pousse de plus en plus à être dépendant de l’électricité, et cela est également vrai lorsque nous sommes en extérieur où il n'y a pas d'électricité (forêt, montagne, etc.). Entre nos smartphones, nos PC portables ou encore nos tablettes, la nécessité de recharges incessantes fait désormais partie de nos vies.

Il nous arrive à tous de nous retrouver avec très peu de batterie lorsque l’on fait du camping ou lorsqu'on voyage. Pour pallier à cela, il existe bien sûr des petites batteries externes qui permettent de recharger une ou deux fois son mobile. Dès lors que le besoin en énergie devient plus conséquent, comme pour alimenter un PC portable, ou tout autre appareil plus énergivore, ou encore pour faire face à des situations bien plus critiques, comme par exemple l'alimentation d'un respirateur pour les personnes qui font de l’apnée du sommeil, une petite station d’alimentation portable devient quasiment indispensable !

C’est là qu'entre en jeu, la PowerOak Bluetti AC50S que nous avons testée pour vous.

Le déballage

La BLUETTI AC50S est accompagnée de ses panneaux solaires 120 W. Ils sont tous les deux très bien emballés et protégés. Du côté des panneaux solaires, ils sont livrés avec deux câbles pour pouvoir se brancher directement sur l'alimentation de la station. Il est possible de suspendre les panneaux via leurs deux œillets ou de les poser sans risque de tomber grâce à leurs supports.

À noter que pour le test, les panneaux étant défaillants à la livraison, le constructeur en a été informé, et une mise à jour sera effectuée dès que nous aurons reçu les nouveaux. De ce fait, nous n'avons pas pu tester comme il se doit cette partie.

Quant à la station électrique, elle est livrée avec de nombreux câbles, chacun ayant un rôle précis, un pour l'USB-C, un dédié pour l'allume-cigare, un pour les panneaux solaires, et enfin un pour l'alimentation.

Dans la boite on retrouve également une notice d'information en anglais, et en chinois.

Caractéristiques

Voici un récapitulatif de cette station électrique autonome (en anglais) :

La BLUETTI AC50S possède une capacité de 500 Wh pouvant alimenter des appareils jusqu'à 300 Watts avec des pics admissibles jusqu'à 450 W (pendant 1 seconde au maximum). On note la présence de deux prises en courant alternatif de 220-240 V, d'un chargeur sans fil 10 W, de deux prises 12 V / 3A (sans mention de polarité !), d'une prise allume-cigare, un port USB-C QC 1.2 (QuickCharge) et de quatre ports USB-A.

A l'arrière, on y retrouve la prise d'alimentation de la centrale elle-même, et d'un bloc lumière qui offre 3 modes d'éclairage, dont un SOS qui peut s'avérer utile dans certaines circonstances. Cette lumière d'appoint sera parfaite pour, par exemple, entrer dans votre tente après une longue journée de randonnée.

Le test

Avant de commencer à l’utiliser, il est bon de charger la centrale électrique à 100 %. Il faut compter environ 7 heures pour une recharge complète avec son adaptateur de 90 W. Durant cette phase, les ventilateurs s’enclenchent afin de refroidir les batteries au lithium, ainsi que tous les composants électroniques internes pour améliorer leur longévité. Quant aux accumulateurs, ils sont estimés pour une durée de vie de 1000 cycles environ.

La centrale électrique peut être rechargée par différents biais, soit à partir d’un bloc secteur 220V classique, soit via les panneaux solaires fournis, ou encore à partir d’un allume-cigare de votre voiture ou de votre camping-car.

On observe deux boutons en dessous de celui de l’alimentation. Ces derniers permettent d’enclencher les blocs en courant continu ou ceux en courant alternatif. Les deux types d'alimentations peuvent être utilisés indépendamment ou simultanément, ce qui est un vrai plus. Petite particularité supplémentaire, il est possible de désactiver l'arrivée en courant de n'importe quel bloc (AC ou DC) sans être obligé de débrancher la ou les appareils, cela est pratique dans certaines conditions d'utilisations.

Recharger plusieurs périphériques simultanément est donc parfaitement possible via prises USB, tout en branchant un ou deux appareils en 220V en parallèle.

En plus de mes tests de branchement ou de recharge d'appareils informatiques (Smartphone, PC, etc.) où tout fonctionne parfaitement et sans surprise, j'ai voulu tester avec un appareil d'aide respiratoire pour l'apnée du sommeil. La machine fonctionnait très bien, comme à l'accoutumée, même après plusieurs heures, heureusement d'ailleurs :). Cela me rassure dans le sens où ce genre de machine est compatible pour accompagner mon fils au scout, où les prises de courant sont rarissimes, voire inexistantes.

Un affichage numérique vous indique clairement la consommation en temps réel. Idéal pour ne pas dépasser la puissance maximale permise de 300 W de la station électrique. Une protection contre les surcharges est également présente, si vous branchez trop d'appareils ou que la puissance réclamée est trop importante, la centrale se mettra alors automatiquement en protection, et déconnectera en interne l'appareil en question.

Il y a également un indicateur à 5 niveaux (20 / 40 / 60 / 80 / 100%) qui permet de connaître à tout instant la capacité de batterie restante dans la centrale électrique autonome.

Voici quelques exemples pratiques que vous offre la station électrique portable BLUETTI AC50S :

1 téléviseur LCD de 75 W durant 6 heures

1 lampe LED de 20 W durant 25 heures

1 outil électrique de 80 W durant 6 heures

1 mini réfrigérateur de 90 W durant 5 heures

1 plaque électrique de 200 W durant 2,5 heures

1 PC portable de 60 W pendant 7 heures

7 cycles de recharge pour un drone

1 projecteur de 200 W pendant 2 heures

1 système de respiration assistée (CPAP) de 60 W pendant 7 heures

Après plusieurs heures d’utilisation, la BLUETTI AC50S ne faiblit pas. Outre une utilisation extérieure, je trouve que c’est un bon complément si on subit une panne de courant à la maison qui peut durer plusieurs minutes/heures et remplace sans mal un petit groupe électrogène sans les inconvénients comme l’odeur ou le bruit.

Avec les panneaux solaires, le combo est parfait surtout si on part plusieurs jours, d’autant plus que sa forme compacte, ses poignées et son poids très léger (moins de 7 kg) sont un sacré avantage.

Conclusion

Cette station est parfaite et remplit totalement ses fonctions. L’utilisation et la mise en place sont très intuitives même si la notice est en anglais. Parfaite pour le camping ou sur les séjours longue durée, la BLUETTI AC50S est un réel bon choix si l’on a de forts besoins en électricité et elle sera idéale avec un camping-car.

Une petite remarque qui est très logique, mais c'est toujours bon de le rappeler, on ne peut évidemment pas brancher tout type d'appareil, comme un micro-ondes, un séchoir ou même une climatisation. La station est capable d'alimenter une charge n'excédant pas les 300 W. Si vous avez des besoins plus importants en puissance, il faudra impérativement passer sur un modèle supérieur comme le BLUETTI PowerOak EB70 capable de fournir jusqu'à 1000 Watts de puissance !

Prudence

Comme avec tout appareil électrique, qui plus est destiné pour l'extérieur, il faut rester vigilant avec l'eau et protéger au maximum votre installation électrique nomade !



Sur le site du constructeur, vous trouvere la PowerOak BLUETTI AC50S avec les panneaux solaires au prix réduit de 799 € au lieu de 879 € avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.

Et pendant le Black Friday, vous pouvez également profiter de plein d’autres promotions sur le site de BLUETTI.