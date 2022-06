Tesla travaille sur une batterie avec une durée de vie d'un siècle !

Le principal problème de la batterie électrique est faible sa durée de vie qui est loin d’être positive pour l’empreinte écologique. La voiture électrique est souvent présentée comme une très bonne alternative écologique, mais ce n’est pas une solution miracle.

Aujourd’hui la batterie Li-ion à base de Lithium est l’une des meilleures solutions pour stocker de l’énergie. Mais il existe deux principaux soucis à l’exploitation du lithium, le premier est que le stock mondial n’est pas illimité avec un épuisement attendu entre 2050 à 2100 selon les études. Le deuxième problème est que l’extraction d’une tonne de lithium génère 15 tonnes de CO 2 , une énorme consommation d’eau, mais aussi une déformation des paysages d’Amérique du Sud ! Actuellement, la durée de vie d’une batterie est de 20 ans au maximum.

La révolution tant attendue provient des équipes de recherche et de développement de Tesla dirigées par Jeff Dahn. L’article porte le titre : « Li(Ni0.5Mn0.3Co0.2)O2 as a Superior Alternative to LiFePO4 for Long-Lived Low Voltage Li-Ion Cells ».

Pour résumer, la batterie est composée de différents composés comme le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite et bien entendu le fameux lithium. Par contre, il s’agit ici d’un autre type de lithium, le lithium LiFSI. D’après les premiers tests, ce nouveau stockage d’énergie conserverait son efficacité maximale pendant environ 100 ans ! A noter qu'il faut que cette batterie se maintienne à 25 degrés pour être parfaitement efficace.

Reste à voir si la production à grande échelle est envisageable et si oui quand elle arrivera sur le marché. Cela rendrait la voiture électrique encore plus intéressante face aux voitures à moteur à combustion, une réelle alternative écologique et durable.