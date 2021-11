ZipCharge Go : des batteries externes portables pour voitures électriques

On connaît tous les batteries externes pour pouvoir recharger en déplacement son smartphone. La société ZipCharge va plus loin en proposant des batteries portables pour voitures électriques !

Appelée ZipCharge Go, il s'agit d'une batterie externe qui ressemble à une valise à roulettes sur laquelle on peut brancher son véhicule électrique. Elle est rechargeable avec une simple prise électrique et peut fortement dépanner si on ne trouve pas de borne de chargement.

Selon son fabricant, la batterie amovible permet de gagner de 652 à 1000 km d'autonomie en une heure de charge. Sa capacité est de 4 ou 8 kWh avec un prix encore inconnu.

Cette valise rentre facilement dans sa voiture et ne pèse que 20 kilos. De plus, elle est équipée d'une connectivité 4G qui permet à l'automobiliste de visualiser le temps de charge, mais aussi d'autres informations.

La ZipCharge Go ne sera sûrement pas le seul modèle de ce type, car la marque cherche déjà à produire un modèle plus puissant pouvant doubler son autonomie. La valise sera commercialisée d'ici fin 2022.