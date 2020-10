Une batterie externe à induction Samsung à prix cassé, mais aussi le pack Philips Hue et le Galaxy S20+

De nouvelles promotions sont disponibles en ce début de semaine avec la batterie externe sans fil de la marque Samsung, un pack maison connecté Philips Hue et Google et enfin un smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20+.

Commençons avec la batterie externe sans fil de la marque Samsung qui profite d'une taille réduite avec des dimensions équivalentes à un smartphone. Cette batterie externe possède une capacité de 10 000 mAh et permet la charge rapide pour les Samsung. Au niveau de la connectique on retrouve un port USB A et un port USB C. Enfin, cette batterie externe à induction est compatible avec les tablettes, la Switch, mais aussi tous les appareils qui peuvent se brancher sur un port USB.

Vous pourrez retrouver la batterie externe sans fil de la marque Samsung à seulement 9 € chez la Fnac grâce à une vente flash et une ODR de 20 € disponible jusqu'au 31 décembre 2020.



Poursuivons avec le Pack maison connectée Philis Hue/Google qui contient de nombreux accessoires qui vous permettent de bien commencer pour connecter votre appartement ou votre maison.

Vous pourrez retrouver dans ce pack :

Deux ampoules connectées E27 White and Colors

Une prise connectée Philis Hue

Un pont de connexion Philips Hue

Un interrupteur Hue Dim Switch

Une Google Home Mini

Un Chromecast de Google

Le pack complet pour la maison connectée des marques Google et Philips Hue est actuellement à 150 € seulement chez Boulanger au lieu de 300 € !



Enfin, le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20+ est équipé d'un écran large AMOLED de 6,7 pouces qui permet une résolution de 3200 pixels x 1440 pixels. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 accompagné de 8 go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

À l'arrière, on retrouve un capteur photo principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30. À l'avant, le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le Samsung Galaxy 20+ est alimenté par une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une excellente autonomie.

Le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20+ 4G 128 Go est à 607 € au lieu de 1009 € chez Rakuten.

