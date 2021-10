Battlefield 2042 : les cartes sur PS4 et Xbox One sont bien plus petites que sur PS5 et Xbox Series

Les quelques jours de bêta ouverte de Battlefield 2042 ont permis de mettre en lumière des disparités inquiétantes qui pourraient subsister dans les versions définitives du titre sur Xbox One et PS4.

Dice l'avait annoncé : acheter la version PS5 ou Xbox Series de Battlefield 2042 garantira de pouvoir mettre la main gratuitement sur la version digitale des versions PS4 et Xbox One.

Et la bêta a justement permis de comparer les versions du titre sur console de nouvelle génération et les anciennes, et de constater ainsi ce qu'annonçait Dice en juin concernant la taille des cartes.

Dice précisait ainsi que les cartes de Battlefield 2042 auraient une taille différente sur les deux générations de consoles, mais on ne savait pas encore vraiment comment cela allait se traduite. Cela s'explique par la différence de puissance entre les machines. Selon toute logique, cela entraine également un écart important dans les configurations des parties qui seront à 64 vs 64 sur PC et consoles nouvelle génération et 32vs32 sur consoles plus anciennes.

La carte Orbital de la bêta permet de voir que la superficie de la carte exploitée sur consoles d'ancienne génération est bien plus réduite . Au total, elle ne prend en charge que l'équivalent de trois zones sur les huit disponibles sur consoles new gen.

Les joueurs Xbox One et PS4 profitent de points de spawn différents et zappent toute la partie sud de la carte, ils n'auront alors pas l'occasion de découvrir les marais ni de profiter de certains points stratégiques en forêt.

Certes, Dice a recentré les combats sur les zones les plus intéressantes de la carte, mais on perd malgré tout en diversité et en détail.

Battlefield 2042 sortira sur consoles et PC le 19 novembre prochain.