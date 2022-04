Battelfield 2042 accueille enfin le chat vocal en jeu

Ce devait être LE titre qui relance la franchise et la propulse dans une autre dimension... Battlefield 2042 est actuellement un bourbier dans lequel s'enlise Electronic Arts.

Le titre souffre ainsi toujours d'une quantité importante de bugs qui a fait fuir les joueurs, d'autant que les équipes de développement ne semblent pas vraiment pressées de corriger les problèmes les plus élémentaires.

Néanmoins, Electronic Arts publie toujours des patchs et le dernier a de quoi faire grincer des dents. Car c'est non sans fierté qu'EA annonce enfin la disponibilité du chat vocal en jeu, une fonctionnalité pourtant évidente et disponible sur la majorité des titres multijoueurs dès leur lancement...

Car en plus d'être bardé de bugs, BF 2042 ne proposait même pas cette option basique à son lancement... On se demande ainsi vraiment comment a pu être pensé le jeu.

La mise à jour 4.0 intègre également une salve de correctifs de bugs divers et d'améliorations. Un rééquilibrage du système de personnalisation des armes est également au menu, le patch note complet étant disponible sur le site d'EA.