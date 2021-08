Battlefield 2042 : quelle configuration pour y jouer ?

Battlefield est sans aucun conteste une des plus grosses franchises de l'univers du jeu vidéo et bonne nouvelle : un nouvel épisode est prévu pour cette fin d'année.

Battlefield 2042 promet de voir les choses en grand : plus d'armes, plus de classes, plus de joueurs et des cartes toujours plus grandes. Dice promet également des décors destructibles et des conditions climatiques qui évoluent au fil de la partie...

La réalisation s'annonce particulièrement spectaculaire, encore faudra-t-il disposer d'une configuration assez solide pour en profiter.

Voici donc les configurations annoncées pour le titre :

Configuration minimale:

OS: Windows 10 64-bit

Processeur (AMD): AMD FX-8350

Processeur (Intel): Core i5 6600K

Memoire: 8GB

Mémoire vidéo : 4GB

GPU (AMD): AMD Radeon RX 560

GPU(NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Connexion à Internet: 512 KBPS ou supérieure

Configuration recommandée:

OS: Windows 10 64-bit

Processeur (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processeur (Intel): Intel Core i7 4790

Memoire: 16GB

Mémoire vidéo: 8GB

GPU (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 2060

GPU(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: 12

Des sessions de jeu seront organisées sous la forme de test technique en crossplay entre le et le 15 aout prochain sur console et PC. Ces phases de tests devraient durer 3 heures pour la majorité avec une phase de 9 heures. Quelques milliers de joueurs seront invités à participer.