Battlefield 2042 : Dice annonce des correctifs rapides

Disponible depuis la semaine passée, Battlefield 2042 fait l'objet de critiques nourries et d'un review bombing d'ampleur. Le jeu est ainsi largement critiqué non seulement pour les nombreux bugs présents, mais également pour ses problèmes d'équilibrage des armes et véhicules.

Depuis cette sortie, les développeurs indiquent travailler H24 sur le développement d'un première mise à jour corrective et sur le rééquilibrage très attendu.

Dice et Electronic Arts expliquent ainsi sur le site du jeu qu'une mise à jour est prévue pour aujourd'hui et une seconde début décembre.

Cette mise à jour devrait principalement apporter plus de stabilité aux serveurs et entrainer un nouvel équilibrage au niveau des armes du jeu.

Les équipes ont déjà apporté beaucoup d'améliorations aux serveurs depuis le lancement du titre, mais il existe encore quelques problèmes. Le plus gênant pour les joueurs concerne l'affichage du hitmarker (la croix qui apparait lorsque l'on touche un joueur), ou encore les problèmes de respawn qui bloquent certains joueurs. Ces problèmes seront corrigés dans le patch proposé aujourd'hui.

Un large remaniement des armes est également prévu dans la mise à jour d'aujourd'hui, et ce ne sera qu'un début. Certaines armes affichent un taux de dispersion trop élevé, ce qui fait que les joueurs ratent leur cible trop souvent. Globalement, la dispersion sera activée plus tard et les tirs au coup par coup et les petites rafales devraient beaucoup moins souffrir de l'effet.

En parallèle, certains éléments seront très largement nerfés : c'est le cas de l'aéroglisseur jugé bien trop puissant de par son blindage, sa vitesse et ses capacités offensives, mais également de franchissement. Il faudra s'attendre à voir le véhicule ne plus être en mesure de franchir les obstacles verticaux et à ce que son armure soit révisée à la baisse.

Electronic Arts en profite pour évoquer l'avenir du jeu et notamment le lancement de la Saison 1 qui n'aura lieu qu'en début d'année prochaine. Trois mises à jour sont prévues, toutes avant la fin d'année. L'éditeur espère ainsi se racheter auprès des joueurs et livrer rapidement le titre tel qu'il était prévu.