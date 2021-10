Battlefield 2042 : DICE prévient les tricheurs et harceleurs que les bans seront définitifs

C'est à compter du 6 octobre que la Béta ouverte de Battlefield 2042 ouvrira ses portes, et Dice tient à prévenir les joueurs : les mauvais comportements seront durement sanctionnés.

Pas question ainsi pour Electronic Arts et Dice de voir la situation de Warzone se transposer sur Battlefield 2042 : le duo compte mettre le paquet sur les modules anti-triche et les sanctions des joueurs toxiques.

Dice a ainsi publié une charte de la communauté qui précise les attentes du côté des joueurs et les sanctions qui sont prévues. Des procédures de signalement seront implantées dans le titre et les comportements inappropriés seront sanctionnés, tout comme la triche.

LA CHARTE DE LA COMMUNAUTÉ BATTLEFIELD



Nous tenons à ce que vous éprouviez de la fierté à faire partie de la communauté Battlefield, une communauté mondiale, inclusive et diverse qui accueille tout le monde sans distinction d'origine ethnique, d'identité et d'orientation sexuelles, de patrimoine ou de pays d'origine.

C'est pourquoi nous avons créé une Charte de la communauté, qui précise nos attentes vis-à-vis des membres de notre communauté qui nous rejoignent sur le champ de bataille.

Traitez les autres comme ils aimeraient être traités - Faites équipe et jouez l'objectif ensemble. Nous ne tolérons pas les joueurs qui perturbent les autres ou ont un comportement nuisible.

Soyez justes - Soyez dans le bon camp. Si vous voyez des joueurs enfreindre les règles, signalez-les.

Partagez du contenu irréprochable - Ne choquez personne. Assurez-vous que le contenu que vous partagez est adapté aux joueurs de Battlefield.

Soyez honorables - Protégez votre escouade. Respectez la loi sur Battlefield. N'encouragez pas et ne participez pas à des activités dangereuses ou illégales.

Nous prenons notre engagement envers le jeu positif et juste très au sérieux, et nous ne tolèrerons pas les contrevenants sur le champ de bataille. En tant que communauté, nous devons jouer l'objectif ensemble.

Rendez-vous sur notre site internet pour lire l'intégralité de la Charte de la communauté Battlefield.

JEU POSITIF



À travers le jeu positif, vous devez être en mesure de profiter pleinement de votre expérience sociale en jouant à Battlefield 2042. Pour cela, plusieurs outils et fonctionnalités sont à votre disposition.

Vous pouvez bloquer ou débloquer les joueurs en jeu, pour les empêcher de vous envoyer des messages ou de communiquer avec vous via le chat vocal.

Un filtre de propos injurieux est actif en permanence dans le jeu.

Il est possible de désactiver la communication textuelle ou le chat vocal. Vous pouvez mettre en sourdine des joueurs individuels, l'ensemble des joueurs ou le chat vocal.

Vous pouvez signaler un joueur directement depuis le jeu, sans devoir changer d'onglet.

Battlefield Portal propose également plusieurs outils d'administration permettant, entre autres, de bannir des joueurs définitivement des différentes expériences de la communauté que vous avez créées.



Signalement

Nous vous demandons d'être dans le bon camp et d'être justes. Si vous voyez des joueurs enfreindre les règles, signalez-les afin que nous puissions étudier leur cas. Votre aide nous est précieuse, car elle contribue au maintien d'une communauté saine

Avec Battlefield 2042, nous avons amélioré notre processus de signalement afin que vous puissiez signaler un joueur et revenir au jeu plus facilement. Retrouvez ci-dessous les différents outils de signalement qui seront disponibles.

En jeu

Le signalement d'un joueur est plus rapide que dans les précédents Battlefield. Vous pouvez désormais le faire directement en jeu, en suivant cette procédure.

Dans la liste des joueurs et de l'escouade ou dans le menu Social, sélectionnez le joueur que vous souhaitez signaler. Sélectionnez Signaler. Sélectionnez le motif de votre signalement. Chat textuel/vocal abusif, triche/exploitation, sabotage du gameplay, nom offensant ou harcèlement. Sélectionnez Envoyer rapport.

Vous pouvez ajouter un commentaire facultatif si nécessaire.



Assistance EA

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas faire de signalement en jeu ou si vous devez signaler quelque chose qui s'est passé en ligne, vous pouvez également nous donner les détails sur l'assistance EA.

Cliquez sur Nous contacter sur n'importe quelle page de l'assistance EA. Nous vous recommandons de vous connecter à votre compte EA. Sélectionnez votre produit. Sélectionnez votre plateforme. En ce qui concerne le sujet, sélectionnez Signaler problème ou harcèlement. Pour le motif, sélectionnez Menace dans la vie réelle, Signaler un joueur ou Signaler un site.

Vous aurez alors accès à un formulaire en ligne pour nous en dire plus sur ce qui s'est passé.

Xbox et PlayStation®



Si un joueur vous a envoyé des messages de harcèlement textuels ou vocaux sur Xbox ou PlayStation®, vous pouvez le signaler directement à PlayStation et Xbox. Découvrez comment procéder sur leur site Internet.

PlayStation™ Network - Comment signaler des comportements inappropriés.

Xbox Live - Comment déposer une plainte pour signaler un joueur.

Vous signalez un tricheur, que se passe-t-il ensuite ?



Vous avez soulevé le fait que vous ne saviez pas ce qui se passait après avoir signalé un tricheur. Nous avons donc effectué quelques modifications pour Battlefield 2042 afin que vous puissiez suivre le déroulement de la procédure de signalement.

Si vous signalez un tricheur, nous vous indiquerons en jeu que nous avons reçu votre signalement.

Si nous avons pris des mesures à l'encontre d'un tricheur suite à ce signalement, nous vous le préciserons par e-mail.

UN JEU JUSTE



Chez DICE, nous tenons à garantir un jeu juste pour tous les joueurs qui se lancent sur le champ de bataille. En bref, cela signifie que nous ne tolérons pas la triche. Nous avons des équipes spécialisées chargées d'empêcher les tricheurs d'agir, en les identifiant et de les sanctionnant.

Dans Battlefield 2042, notre première mesure pour assurer le jeu juste consiste à utiliser Easy-Anti Cheat (EAC) comme outil antitriche. EAC a déjà fait ses preuves en matière d'identification des tricheurs dans des jeux comme Apex Legends et Star Wars™: Squadrons. Cet outil a également prouvé son efficacité en matière de protection de données privées et de sécurité.

Autre changement pour Battlefield 2042 : en raison de la fonctionnalité de cross-play, lorsqu'un tricheur est sanctionné, il est immédiatement déconnecté et banni définitivement sur toutes les plateformes. Comme précédemment, nous pouvons toujours appliquer des bannissements selon l'adresse IP ou le matériel si nécessaire. Pour que notre communauté soit juste, nous appliquons un principe de tolérance zéro. Il n'y a pas d'avertissements et pas de simples suspensions lorsqu'il est question de triche. Si vous ne jouez pas selon les règles, c'est l'exclusion d'office. Toute action entreprise sur votre compte pourra faire l'objet d'un appel via l'assistance EA.

Pour finir, garantir le jeu juste et lutter contre les systèmes de triche modernes sont des engagements permanents qui ne s'arrêtent pas à la sortie du jeu. Vous ne le verrez pas nécessairement en tant que joueurs, mais après la sortie du jeu, nous continuerons d'investir dans le développement de nos capacités internes et dans les technologies qui améliorent les solutions tiers contre la triche. Nous fournirons plusieurs niveaux de défense et ferons en sorte que nos jeux soient justes et amusants pour tout le monde.

Easy Anti-Cheat fonctionnera dès la bêta ouverte du 6 au 10 octobre, et lors de la sortie du jeu complet Battlefield 2042 en novembre.

Console - Prise en charge du clavier et de la souris

Nous avons entendu vos questions à propos de la prise en charge du clavier et de la souris sur consoles. Nous confirmons que cette fonctionnalité ne sera pas présente à la sortie de Battlefield 2042, mais nous étudions toujours différentes options pour l'inclure dans le jeu et prenons en compte son impact sur le cross-play. Nous ne manquerons pas de vous prévenir si du changement est prévu.

Enfin, nous tenons à réitérer que le jeu positif est un engagement permanent sur lequel nous continuerons de travailler après la sortie de Battlefield 2042 le 19 novembre. Si vous avez d'autres commentaires, nous serions ravis de les connaitre.

Prenez soin de vous, Sans-patrie.