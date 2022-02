Battlefield 2042 : EA tente d'expliquer l'échec de son titre et accuse la terre entière

Battlefield 2042 aura été la déception de la fin de l'année 2021 : alors qu'Electronic Arts et Dice promettaient de relancer la franchise avec un épisode hors normes, le titre est un échec total. Mais pour EA, les raisons sont à chercher à l'extérieur de ses propres murs...

Battlefield 2042 devait se présenter sous son meilleur jour, sans aucun problème particulier et avec du contenu à en revendre... Pour ce faire, Dice et Electronic Arts avaient annoncés plusieurs reports de sortie, et au final, c'est une version inachevée qui a été livrée aux joueurs

Farci de bugs, mal optimisé, avec un équilibrage des armes et des classes qui laisse clairement à désirer, le titre se veut quasiment injouable depuis sa sortie...

Si une pétition est actuellement lancée pour demander le remboursement du jeu, Electronic Arts intervient pour expliquer les raisons de l'échec de ce lancement et pointe du doigt des responsables assez étranges...

Dans une réunion tenue en interne, Electronic Arts a évoqué pendant une vingtaine de minutes les raisons de l'échec du titre. Laura Miele, responsable des studios EA a ainsi déclaré " Il est important de reconnaitre nos erreurs. C'est certainement le cas avec le lancement de Battlefield 2042 qui n'a pas réussi à satisfaire les attentes des joueurs ainsi que les nôtres."

Jusque là tout va bien... Néanmoins, on s'éloigne rapidement de la reconnaissance de la responsabilité d'EA. La responsable évoque ainsi des conditions de développement rendues difficiles par la crise sanitaire. Le télétravail imposé par la crise du Covid 19 aurait ainsi ralenti la production du titre et entrainé une baisse de qualité du contenu... Le jeu aurait également été développé sur une vieille version du moteur FrostBite Engine, qui aurait également ralenti le développement et amené à l'apparition de bugs nombreux...

Autre point soulevé : Halo Infinite présenté comme responsable de l'échec de Battlefield. Le titre de 343 Industries a sorti sa bêta multijoueur 3 gratuite 3 jours avant le lancement de BF2042 et le titre d'EA aurait ainsi largement souffert de la situation, puis de la comparaison dans la presse spécialisée...

Dans son dernier bilan financier, EA n'a même pas souhaité préciser le nombre de ventes de BF2042...

Compte tenu du discours tenu en interne, il est fort probable qu'EA n'apprenne finalement pas grand-chose de ses erreurs... Puisque malgré un départ catastrophique et des critiques de plus en plus nombreuses, la situation n'évolue pas vraiment sur le titre pour corriger le tir.

Reste que Laura Miele a également indiqué souhaiter faire des joueurs une partie intégrante du processus de développement de ses prochains jeux... Reste à savoir dans quelles limites et si les joueurs auront encore confiance en l'éditeur.