Battlefield 2042 :Electronic Arts dévoile du gameplay

Après une officialisation et un trailer explosif il y a quelques jours, Electronic Arts profite de l'ouverture du selon de l'E3 pour livrer une vidéo de gameplay de Battlefield 2042.

Comme promis, Electronic Arts nous revient avec une vidéo présentant du gameplay pour Battlefield 2042.

On découvre ainsi un peu plus en profondeur les retouches faites au HUD mais surtout, on peut assister aux nouveautés de gameplay du titre qui s'annonce épique de par la taille de ses cartes ainsi que du nombre de joueurs (jusqu'à 128).

Il sera ainsi possible d'activer un grappin pour profiter de la verticalité des cartes, de gérer les accessoires de ses armes sur le terrain ou encore de profiter d'un parachute ou d'une wingsuit.

Les éléments climatiques extrêmes donneront un peu plus de dynamisme et de piquant aux parties, la vidéo mettant en avant une tempête de sable accompagnée de tornades dévastatrices.

Le titre est prévu pour une sortie le 22 octobre sut toutes les plateformes.