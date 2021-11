Battlefield 2042 : encensé par la presse, mais déjà critiqué par les joueurs

La franchise Battlefield sera officiellement de retour le 19 novembre prochain avec l'épisode le plus spectaculaire de la série selon Dice. Et pour l'instant, la presse spécialisée qui a pu s'essayer au jeu est globalement épatée par le titre.

Le jeu propose des combats dans un futur proche sur des cartes gigantesques permettant d'accueillir jusqu'à 128 joueurs sur PC et consoles de nouvelle génération et jusqu'à 64 joueurs sur PS4 et Xbox One. Aucun mode Solo n'est proposé avec le titre, Dice ayant jugé plus intéressant de se focaliser sur l'expérience multijoueurs avec 3 modes à la clé : All-Out Warfare, Hazard Zone et Portal.

Les joueurs ayant précommandé l'édition Gold et Ultimate du jeu ont bénéficié d'un accès anticipé de 10 heures le 12 novembre dernier, et beaucoup ont grincé des dents avec un User Score sur Metacritic de 2,5/10 (sur la base de 1600 reviews).

Les critiques sont assez cinglantes et l'on reproche ainsi au jeu ses bugs, son manque d'optimisation avec l'apparition de glitches, des éléments de décor suspendus dans les airs, des réactions physiques ratées... En marge, on note des problèmes de connexion, et des difficultés à proposer un framerate stable.

Le jeu peinerait ainsi à s'afficher en 4K à 60 images par seconde même avec un équipement musclé à base de 3080Ti associé à 32 Go de RAM.

Mais plus inquiétant, c'est toute l'expérience de jeu qui aurait été modifiée par rapport aux origines de la série, au point de déstabiliser les fans. Les classes ont disparu et ont été remplacées par un système de spécialistes qui peut être modifié au cours des parties. De fait, le jeu se présente pour ses détracteurs comme une copie de Warzone et autres FPS du moment.