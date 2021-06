Battlefield 2042 : next gen, jusqu'à 128 joueurs et sortie le 22 octobre

Electronic Arts a confirmé que Battlefield 2042 sortirait sur consoles et PC le 22 octobre prochain, et publié un trailer d'annonce qui permet de juger de l'ambiance du titre qui s'annonce explosif.

Comme prévu, Battlefield 2042 nous propulsera dans un futur proche et un contexte de guerre mondiale. EA reprend les principes phares ayant fait le succès de la franchise : destruction des décors ayant une influence sur la bataille, cartes énormes et ultra détaillées et inaugure un système de jeu en ligne jusqu'à 128 personnes sur le même champ de bataille.

"Dans Battlefield 2042, le monde est au bord du chaos. Alors que des dizaines de pays manquent de vivres, d'énergie et d'eau potable, la planète essuie la plus grande crise de réfugiés jamais connue. Parmi ces sans-patrie se trouvent des familles, des agriculteurs, des ingénieurs ... mais aussi des soldats. Dans ce contexte de crise, les États-Unis et la Russie plongent le monde dans une guerre totale. Les Spécialistes sans-patrie rejoignent les deux camps. Ils ne se battent pas pour un drapeau, mais pour leur avenir dans ce nouveau monde.

Vous incarnerez les Spécialistes, un type de soldat inédit dans la série. S'inspirant des quatre classes traditionnelles de Battlefield, les Spécialistes disposent de leur attribut de Spécialiste, d'une spécialité et d'un équipement entièrement personnalisable. En tant que Spécialistes, vous aurez accès à un arsenal d'armes, d'équipements et de véhicules de pointe. Ces puissants outils offrent aux joueurs créatifs une multitude d'options pour trouver la combinaison la plus adaptée à leur style de jeu et vaincre leurs adversaires."







Electronic Arts a déjà présenté quelques modes de jeu :

Guerre totale - La version nouvelle génération des modes populaires Conquête et Percée propose les plus grandes cartes de la franchise et accueille, pour la toute première fois, jusqu'à 128 joueurs*. Ressentez l'intensité de la guerre totale dans des batailles à grande échelle comme jamais auparavant, sur des cartes aux conditions météorologiques dynamiques, aux dangers environnementaux et aux événements spectaculaires comme des tornades qui ravagent la carte et des tempêtes de sable qui occultent le soleil.

- La version nouvelle génération des modes populaires Conquête et Percée propose les plus grandes cartes de la franchise et accueille, pour la toute première fois, jusqu'à 128 joueurs*. Ressentez l'intensité de la guerre totale dans des batailles à grande échelle comme jamais auparavant, sur des cartes aux conditions météorologiques dynamiques, aux dangers environnementaux et aux événements spectaculaires comme des tornades qui ravagent la carte et des tempêtes de sable qui occultent le soleil. Hazard zone - Une nouveauté dans la franchise Battlefield, aux enjeux élevés et axée sur l’escouade. Cette expérience multijoueur moderne porte clairement la marque de DICE, mais elle est très différente des modes Conquête et Percée de Guerre totale.

- Une nouveauté dans la franchise Battlefield, aux enjeux élevés et axée sur l’escouade. Cette expérience multijoueur moderne porte clairement la marque de DICE, mais elle est très différente des modes Conquête et Percée de Guerre totale. ANNONCE À VENIR - La troisième expérience, développée par DICE LA, est un nouveau type de jeu palpitant pour la franchise. Il s'agit d'une lettre d'amour pour les fans de Battlefield , qui sera particulièrement appréciée par les joueurs de longue date. Connectez-vous à EA Play Live le 22 juillet pour plus d’informations.

Désormais Electronic Arts nous donne rendez-vous le 13 juin pour un trailer de gameplay et plus d'infos sur les mécaniques du jeu.