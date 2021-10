Battlefield 2042 : Une nouvelle vidéo qui présente 3 cartes

La tension monte à quelques jours de la sortie officielle de Battlefield 2042 et Electronic Arts continue de nous régaler avec une nouvelle vidéo centrée sur trois cartes qui seront proposées au sein du jeu dès sa sortie.

L'occasion de découvrir des environnements à la fois vaste mais aussi très différents :

● Renouveau est un paysage éclectique situé dans un désert égyptien avec une centrale solaire d'un côté et un centre de recherche luxuriant de l'autre. Un mur sépare les deux régions et comporte divers points d'entrée, y compris un goulot d'étranglement situé sur le point de contrôle d'entrée au milieu de la carte, souvent contesté dans Conquête. Les joueurs doivent également se préparer pour des combats rapprochés dans ces zones ainsi que dans les deux bâtiments de Renouveau.

● Rupture, situé en Antarctique, comprend une plateforme offshore au large de la côte gelée, ainsi qu'une station perchée au-dessus du champ de bataille, ce qui en fait un point central pour les batailles aériennes. Sur les sentiers fracturés du Glacier, les joueurs se battent autour de falaises de glace reliées par des tyroliennes et des ponts de corde, et où l'utilisation rapide d'un parachute pourrait faire la différence entre la vie ou la mort.

● Décharge comprend un village inondé situé sur la côte ouest de l’Inde, une coque démontée et un Navire Colosse à explorer. Cette carte propose de nombreuses couvertures et des combats rapprochés. L’immense bateau permet aux joueurs de se battre à l'intérieur tandis que les avions attaquent d'en haut et que les chars s’attaquent à la coque. Avec une météo imprévisible, les joueurs devront rester sur leurs gardes car la menace d'une tornade pourrait frapper la carte à tout moment.

Le tout est mis en scène avec des vues aériennes depuis des hélicoptères ou des wingsuits pour montrer leur disponibilité auprès des joueurs.

Au total, ce sont 13 cartes qui sont attendues sur le titre dès son lancement.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 et PC