Battlefield 2042 : une pétition pour le remboursement du jeu

Les joueurs désespèrent de voir la situation s'améliorer sur Battlefield 2042. Le titre qui devait relancer la franchise souffre ainsi d'une foule de bugs qui a fait fuir à la fois les joueurs et les tricheurs, incapables de lancer leurs outils de triche non pas à cause des logiciels de sécurité, mais des bugs qui handicapent absolument tout sur le jeu.

L'impatience se fait sentir et désormais, une pétition est lancée afin de demander à Electronic Arts le remboursement du jeu. Total, en quelques jours, plus de 11 000 signatures ont été rassemblées sur les 50 000 recommandées pour pouvoir lancer une action en justice contre l'éditeur.

Pour les joueurs, les promesses prélancement du jeu n'ont pas été tenues, elles ont embelli une situation qui se veut en réalité catastrophique. Le titre est quasiment injouable en l'état et ne relève pas d'un travail terminé. On se rappelle que Cyberpunk 2077 avait connu une situation similaire, avec un remboursement de certains joueurs... Malheureusement cette fois la chose a peu de chances d'aboutir puisque EA n'est pas connu pour plier face à la gronde des joueurs et encore moins lancer des campagnes de remboursement.