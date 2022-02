Battlefield 2042 : la pétition pour le remboursement explose

Battlefield 2042 se présente comme un véritable échec pour Dice et Electronic Arts : le titre sans doute trop ambitieux connait encore aujourd'hui une telle quantité de bugs qu'il est presque injouable.

Une grande partie des joueurs ont ainsi déserté le titre et se retrouvent sur le jeu précédent : Battlefield V.

Une pétition a ainsi été lancée par les joueurs, las d'attendre des améliorations sur le titre. Une pétition qui devait récolter 50 000 signatures pour qu'une action en justice contre EA puisse être envisagée... Et visiblement, nombre de joueurs sont mécontents puisque désormais la pétition approche des 200 000 signatures et pourrait devenir ainsi l'une des plus signées de la plateforme.

Les joueurs considèrent ainsi Battlefield 2042 comme une oeuvre inachevée, quasi injouable et pourtant facturée au prix fort. L'idée est de piquer EA au vif et d'encourager des mises à jour ou la possibilité pour les joueurs de se faire rembourser. Une action en justice dans le cadre d'un recours collectif pourrait également être mise sur pied pour aller plus loin, comme c'était le cas pour Cyberpunk 2077 et d'autres jeux avant cela.