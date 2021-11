Battlefield 2042 Portal : un joueur met au point un Battle Royale

La sortie de Battlefield 2042 divise les joueurs, et pourtant le titre rassemble déjà une forte communauté. Si tout n'est pas parfait au sein du titre, les parties s'enchainent et le mode Portal se montre chaque jour un peu plus prometteur.

Un joueur a pris le mode à bras le corps pour concevoir son propre Battle Royale au sein du FPS d'Electronic Arts. Un mode étrangement absent du jeu de base, alors même que le concept est plutôt tendance et qu'il est repris un peu à toutes les sauces...

C'est ainsi que Warfield 100 est né, sous l'impulsion du joueur chbmg qui explique sur Reddit avoir passé plusieurs heures à concevoir le système. On retrouve donc une vaste zone de jeu qui rétrécit et élimine tous les joueurs qui restent trop longtemps dans la zone morte, on retrouve même un lobby pré-match, un mode spectateur pour les joueurs éliminés, la possibilité de se parachuter sur la carte et même une prison.

Le concepteur de Warfield 100 explique toutefois qu'il ne s'agit que d'une alternative amateure qui ne remplacera pas un vrai mode Battle Royale. A ce sujet, Dice n'avait pas fermé la porte au projet.