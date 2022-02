Battlefield 2042 : la saison 1 repoussée pour répondre aux attentes des joueurs

Electronic Arts cherche à restaurer la confiance des joueurs et à récupérer la communauté de Battlefield autour du dernier volet. C'est ainsi que Dice annonce reporter le lancement de la saison 1 du titre.

Dice a publié un communiqué afin d'annoncer le report du lancement de la saison 1 de Battlefield 2042. Un report qui s'explique par la volonté du studio et d'EA de corriger l'ensemble des bugs du jeu avant d'aller plus loin.

Depuis sa sortie, Battlefield 2042 est lourdement critiqué pour ses nombreux bugs et les choix réalisés par Dice. Le jeu fait l'objet d'un review bombing permanent et le peu d'évolution de la situation agace jusqu'aux joueurs les plus fans de la franchise.

Les joueurs fuient ainsi le jeu, et même les développeurs d'outils de triche abandonnent le titre puisque ce ne sont pas les modules de sécurité autour de Battlefield 2042 qui rendent leurs logiciels inefficaces mais les bugs...

Ainsi, Dice explique avoir (enfin) entendu les joueurs et annonce le report du lancement de la saison 1 dans le titre. Désormais, le studio assure que tous ses moyens techniques sont alloués aux corrections des problèmes du jeu. Ainsi, la saison 1 ne devrait pas être lancée avant le début de l'été prochain et il faut s'attendre à une salve de mises à jour de correctifs et de stabilité jusque là.

Dice compte également ajouter des modifications très demandées par les joueurs, notamment dans le tableau des Scores, la communication vocale et le Profil des joueurs.