Battlefield 2042 : les spécialistes se dévoilent dans une vidéo de gameplay

Electronic Arts continue d'en dévoiler toujours plus concernant Battlefield 2042 et publie une vidéo centrée sur les spécialistes.

Electronic Arts fait monter la pression un peu plus en dévoilant plusieurs vidéos de Battlefield 2042. Le titre s'annonce chargé en contenu et en nouveautés, DICE a ainsi particulièrement retravaillé les spécialistes qui seront jouables dans le titre.

Fonctionnant comme des classes de personnages, on pourra ainsi profiter de certaines spécialités uniques, en fonction du perso choisi. EA en présente 5 dans une vidéo, mais indique déjà que d'autres spécialistes (10) seront dévoilés plus tard sans que l'on sache s'il est question de contenu intégré au jeu d'origine ou s'il seront réservés aux DLC et extensions.

Une vidéo nous présente ainsi les 5 premiers : Kimble "Irish" Graves, Webster "Mackay", Maria Falck, Pyotr "Boris" Guskovsky et Wikus "Casper" Van Daele.

Battlefield 2042 est attendu le 22 octobre 2021 sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 et 5 ainsi que PC.